В России захотели ввести отцовский капитал

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В России предложили ввести отцовский многодетный капитал в 639,4 тыс. рублей. С инициативой выступил председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, член Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Сергей Рыбальченко, пишет ФедералПресс.

«В рамках данной инициативы федерального проекта «Многодетная страна» предлагаем реализовать следующий комплекс мер: ввести федеральный многодетный (отцовский) капитал в размере федерального материнского капитала 639,4 тысячи рублей, предоставляемый при рождении трех и более детей в одной семье», – говорится в сообщении.

Кроме того, предлагается ввести ежемесячную выплату на третьего и на последующих детей в возрасте до трех лет во всех регионах страны и во всех семьях. Деньги предлагается выплачивать независимо от доходов, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, россияне поддержали введение отцовского капитала. Среди направлений, куда можно будет потратить деньги, вошли приобретение жилья, оплата ипотечного займа, а также приобретение семейного автомобиля