Я нашел ошибку
Главные новости:
По словам главы Роскосмоса, на 99,9% это какие-то атмосферные или иные физические явления.
Рогозин: российские ученые исследуют факты появления так называемых НЛО в истории человечества
Компания станет новым техническим партнером «Крыльев Советов» и будет поставлять экипировку всем командам клуба, включая академию.
«Крылья Советов» заключили соглашение о партнерстве с Wildberries
В России за сутки госпитализировали 1362 человека с коронавирусом
В России за сутки госпитализировали 1362 человека с коронавирусом
В Самаре на участке ул. Гагарина запретили парковаться
В Самаре на участке ул. Гагарина запретили парковаться
В Самарской области перевернулся КАМАЗ со щебнем
В Самарской области перевернулся КАМАЗ со щебнем
Самарцам пока будет холодно купаться в Волге
Самарцам пока будет холодно купаться в Волге
В самарском Сафари парке у лошадей Пржевальского появились жеребята
В самарском Сафари парке у лошадей Пржевальского появились жеребята
В Кинельском районе вор похитил телевизор и случайно разбил
В Кинельском районе вор похитил телевизор и случайно разбил
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 57.78
-0.61
EUR 60.97
-1.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Музыкальный фестиваль "Сам.Фест" можно будет посмотреть в прямом эфире
В Самаре уже 11-12 июня состоится фестиваль «САМ.ФЕСТ»
На стадионе «Металлург»« пройдет детский футбольный турнир памяти Дениса Ковбы
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В России за сутки госпитализировали 1362 человека с коронавирусом

11 июня 2022 13:55
133
В России за сутки госпитализировали 1362 человека с коронавирусом

За сутки в России госпитализировали 1362 человека с COVID-19, накануне в больницы попали 1419 инфицированных.

Всего за 24 часа выявлено 3627 случаев инфицирования коронавирусом, днём ранее — 3678.

Об этом сообщили в оперативном штабе.

За сутки умерли 72 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 70 пациентов.

Также за сутки выздоровели 4827 человек, накануне — 4332.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что показатели смертности в России опустились ниже допандемийного уровня.

Теги: Коронавирус

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре за сутки заболели 25 человек.
10 июня 2022, 14:05
Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции
В Самаре за сутки заболели 25 человек. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
398
В Самаре за сутки заболели 39 человек.
09 июня 2022, 14:15
Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции
В Самаре за сутки заболели 39 человек. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
511
В Самаре за сутки заболели 33 человека.
07 июня 2022, 14:35
В Самарской области 7 июня выявлено 60 новых случаев COVID-19
В Самаре за сутки заболели 33 человека. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
637
В центре внимания
Музыкальный фестиваль
11 июня 2022  11:19
Музыкальный фестиваль "Сам.Фест" можно будет посмотреть в прямом эфире
214
12 июня в Самаре и Самарской области пройдет множество торжественных и праздничных мероприятий
11 июня 2022  10:37
12 июня в Самаре и Самарской области пройдет множество торжественных и праздничных мероприятий
439
Глава региона отметил, что на самарской земле большое количество трудолюбивых, талантливых, небезразличных людей.
10 июня 2022  16:55
В преддверии Дня России Дмитрий Азаров вручил государственные награды жителям губернии
734
По Самаре 11 и 12 июня будут курсировать шаттлы
10 июня 2022  13:34
По Самаре 11 и 12 июня будут курсировать шаттлы
390
В Самаре уже 11-12 июня состоится фестиваль «САМ.ФЕСТ»
10 июня 2022  12:58
В Самаре уже 11-12 июня состоится фестиваль «САМ.ФЕСТ»
1058
Весь список