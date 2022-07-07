В России ввели новые климатические нормы

170

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил о введении в России новых климатических норм, сообщает ТАСС.

По информации агентства, понятие «температурная аномалия» было актуализировано в соответствии с изменениями климата, произошедшими за последние 30 лет. Новые климатические нормы основываются на свежих данных с учетом глобального потепления.

«Мы перешли на новые климатические нормы с 1 июля. В Москве норма для июля, например, повысилась на 1,5 градуса. Это очень много», — пояснил Вильфанд.

Уточняется, что теперь понятие «аномально теплая погода» будет реже использоваться в прогнозах погоды, пишет Газета.