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В России вступил в силу запрет на продажу sim-карт вне салонов связи. Исключение – продажа в передвижных пунктах обслуживания абонентов, которые специально оборудованы для этого.

Для борьбы с серыми SIM-картами, с которых могут совершаться анонимные звонки, закон обязывает операторов связи идентифицировать пользователей корпоративных симок. Без подтверждения личности человека, который использует номер, оператор будет обязан прекратить его обслуживание.

Кроме того, в законе предусмотрена возможность дистанционного заключения договоров об оказании услуг связи с операторами с использованием простой электронной подписи. Также заключение и расторжение договора с оператором станет возможным с помощью одной усиленной квалифицированной электронной подписи, передает Радио Маяк.