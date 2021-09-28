В России вряд ли появится ответственность за отказ от участия в голосовании

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В России, скорее всего, не появится штрафная или даже уголовная ответственность за отказ от участия в голосовании. Об этом заявил председатель "Единой России", зампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью телеканалу RT.

Он напомнил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский в очередной раз предложил идею о том, что голосование должно быть не правом, но обязанностью, и за отказ от голосования, как во многих странах, должна быть установлена ответственность. "Но вряд ли мы пойдем по этому пути", – отметил Медведев.

Он добавил, что удобство голосования для любого современного человека выдвигается на первый план.

В обозримом будущем у граждан должна остаться возможность выбирать между традиционным и дистанционным голосованием. "За электронным голосованием, вне всякого сомнения, будущее, – уверен Медведев.