В России впервые ввели требования пожбезопасности для временных зданий, предназначенных для проведения массовых мероприятий

94

Свод правил утвержден приказом МЧС России, текст документа приводит ТАСС. Он вступит в действие 1 июня.

Мероприятие считается массовым, если в нем участвуют 50 и более человек. Временные сооружения – это некапитальные строения, специально возводимые или приспособленные на определенный период для проведения форумов, конгрессов, выставок, ярмарок и спортивных соревнований, а также для оказания услуг населению, – например, временные госпитали. К временным сооружениям также отнесены сцены, подиумы, рекламно-оформительские конструкции, стенды и навесы.

Документ содержит требования к таким объектам, в том числе определение возможности проведения там массовых мероприятий. Он также прописывает особый режим охраны, который назначается ФСО. При его введении могут назначаться дополнительные ограничения. Должен быть обеспечен беспрепятственный проезд пожарно-спасательной техники, установлены пожарные извещатели и пожарная сигнализация. При этом во время массовых международных мероприятий текст оповещения должны транслировать не только на русском, но и иностранном языке, предусмотренном протоколом мероприятия.