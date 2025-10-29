в России водителей на подработку ищут на 38% чаще

134

Эксперты Авито Подработки проанализировали, как в III квартале 2025 года изменился спрос на водителей на частичной занятости по сравнению с прошлым годом. В целом по России водителей на подработку искали более чем на треть чаще (+38% год к году), а среднее предлагаемое вознаграждение составило 52 520 руб/мес.

Лидером среди федеральных округов по росту спроса на водителей в III квартале 2025 года стал ДФО — количество предложений о подработке здесь увеличилось более чем в 2 раза (+107%). На втором месте — СКФО с приростом в 97%. Третью строчку занимает ЮФО где спрос вырос на 77%.

Одной из самых высокооплачиваемых подработок за рулем в России стала позиция водителя газели — среднее предлагаемое вознаграждение для них составило 106 654 руб/мес.

Аналитики сервиса также изучили, на какие позиции для водителей был наибольший спрос. На первом месте водители такси, для которых количество предложений о подработке увеличилось на 42%. Также в топ вошли водители газелей с ростом спроса на 27%,, вырос спрос на 14% и на водителей-экспедиторов.