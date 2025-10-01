в России в январе-августе обнаружили 111 тонн чая с пестицидами

137

По итогам первых восьми месяцев 2025 года в России выявили более 111 тонн чая с пестицидами. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на результаты проверок сотрудниками Роспотребнадзора и Россельхознадзора.

Эксперты проверили более 57 тысяч проб чайной продукции и нашли нарушения.

Опасные химикаты были обнаружены у семи крупнейших российских производителей – "Универсальные пищевые технологии", "Орими", "РЧК-Трейдинг", "Объединенная чайная компания", "Шеннун", "Симфония" и "Рязанская чаеразвесочная фабрика".

В связи с этим глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов обратился в Генпрокуратуру, правительство и Минсельхоз с требованием привлечь нарушителей к ответственности. Пестициды зачастую используются в сельском хозяйстве для уничтожения вредителей. При попадании в организм человека химикаты наносят значительный урон. В Роспотребнадзоре подчеркнул, что всю опасную продукцию уже изъяли из оборота.

12 сентября производители, входящие в ассоциацию "Росчайкофе" просят Минпромторг сдвинуть сроки внедрения обязательной маркировки на пять месяцев. В противном случае компании по производству чая и кофе предупреждают о возможных сбоях в поставках.