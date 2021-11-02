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В России в сентябре сократился реальный размер пенсии

2 ноября 2021 09:41
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В России в сентябре сократился реальный размер пенсии

Реальный размер пенсий россиян в сентябре сократился на 1,8% в годовом выражении. Об этом сообщается в докладе Росстата "Социально-экономическое положение России".

Так, в январе этот показатель увеличился на 0,4% по отношению к показателю 2020 года, однако в следующие несколько месяцев началось снижении: в феврале он уменьшился на 0,1%, в марте — на 0,2%, в апреле — на 0,1%, в мае — на 0,5%, в июне — на 1,0%, в июле — на 0,9%, в августе — на 1,0%, в сентябре — на 1,8%.

Отмечается, что при составлении доклада не учитывалась единовременная выплата в размере десяти тысяч рублей, выплаченная пенсионерам в сентябре согласно указу президента.

В свою очередь, номинальный размер пенсии в сентябре 2021 года увеличился на 5,5% в годовом выражении и составил 15 847 рублей, тогда как инфляция достигла 7,4%, что стало пятилетним рекордом.

Ранее замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева напомнила, что в ноябре этого года граждане, которым в октябре исполнилось восемьдесят лет, смогут получить двойной размер страховой выплаты, передает РИА Новости.

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