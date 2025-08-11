Я нашел ошибку
В суд с требованием провести ремонт крыши обратилась жительница дома.
В Сызрани судебные приставы проконтролировали ремонт кровли  многоквартирного дом
Исследование охватило 400 руководителей ИТ-подразделений среднего и крупного бизнеса РФ.
Beeline Cloud признан лидером российского рынка провайдеров по удовлетворенности и лояльности клиентов 
Ориентировочный срок завершения работ - 10 сентября 2025 года.
На улице Демократической в Самаре временно меняется схема дорожного движения
В губернии более 220 тысяч волонтёров.
Регион готовится к открытию новых Добро.Центров
Он посвящен истории велосипедного спорта и расскажет о его значении для Самары в прошлом и настоящем.
В самарском Музее Модерна откроется новый выставочный проект «На велосипеде в космос»
Будьте внимательны и осторожны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения.
Ночью 12 августа местами в Самарской области ожидается туман
На острове Поджабный хотят высадить свыше 250 тысяч сосен
В Самаре еще два дома стали объектами культурного наследия
Фестиваль ландшафтной поэзии "Слова и тропы" пройдет в Ширяево
15000 человек стали гостями Дня физкультурника в Самаре
Вячеслав Федорищев открыл первый Кубок губернатора Самарской области по хоккею
В России в июле большинство социально значимых продуктов подешевело на 3,7%

11 августа 2025 13:37
127
В России в июле большинство социально значимых продуктов подешевело на 3,7%

В июле крупные российские торговые сети зафиксировали значительное снижение цен на большинство социально значимых продуктов. По сравнению с июнем товары первой необходимости подешевели на 3,7%, говорится в исследовании аналитического центра Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), с которым ознакомился ТАСС.

"Всего снижение цен в июле отмечено на товары в 16 из 25 категорий продуктов первой необходимости: в сравнении с июнем базовые социально значимые товары в торговых сетях подешевели на 3,7%", - отмечают аналитики АКОРТ.

Значительное снижение цен в июле зафиксировано на овощи борщевого набора социальной категории: картофель "первой цены" подешевел на 36,2%, белокочанная капуста - на 34,7%, свекла - на 29,3%, морковь - на 29,2%, репчатый лук - на 23,2%.

Среди других продуктов питания наиболее заметно снизились цены на черный байховый чай (-7,8%), рис (-6,9%), вермишель (-6,8%), куриные яйца (-6,3%), сезонные яблоки (-5,2%), подсолнечное масло (-4,8%), молоко (-2,2%), поваренную соль (-2,2%), мороженую рыбу (-1,3%). Также подешевели свинина (-0,9%) и тушка цыпленка-бройлера (-0,8%).

По данным исследования, средняя наценка торговых сетей на социально значимые продукты "первой цены" в июле составила 3,9%, что на 1,1 процентного пункта ниже, чем в 2024 году, тогда показатель составлял 5%.

По ценам ниже закупочных (с отрицательной наценкой) в сетевой рознице в июле продавались 6 из 25 категорий продуктов первой необходимости: тушка цыпленка-бройлера (-5,7%), сезонные яблоки (-2,3%), сахар-песок (-2,2%), подсолнечное масло (-2,1%), рис и морковь (-0,25%).

"Отрицательные наценки на тушку бройлера и сезонные яблоки в торговых сетях компенсировали рост закупочных цен на эти продукты - в закупке стоимость куриного мяса в июле выросла на 4,8%, сезонные яблоки - на 3%", - указывается в исследовании.

Среди других категорий социально значимых товаров заметный рост закупочных цен отмечен на пшено (+21%), пшеничную муку (+4,5%) и гречневую крупу (+3,9%). 

