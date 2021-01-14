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В России ужесточат контроль за арендой квартир

14 января 2021 09:31
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В России ужесточат контроль за арендой квартир

 Минстрой готовит законопроект, который позволит создать условия для формирования рынка частного наемного жилья. 

Сегодня до 90% сегмента находится в тени — мало кто из арендодателей платит налоги со сдачи жилья. Новый законопроект будет направлен на повышение прозрачности отрасли, он также призван защитить права арендодателей и арендаторов, пояснили в «Дом. РФ». Для этого планируется запустить информационную систему учета договоров найма жилья — эти данные будут передаваться в налоговые органы. Но вывод из серой зоны съемных «квадратов» может привести к росту их стоимости на 13%, предупреждают эксперты.

До конца 2021 года  внесет в Госдуму законопроект о создании условий для формирования рынка частного наемного жилья в стране. Об этом говорится в плане законопроектной деятельности правительства, с которым ознакомились «Известия».

— Законопроект направлен на повышение прозрачности рынка аренды жилой недвижимости, обеспечение защиты прав арендодателей и арендаторов, — сказали «Известиям» в «Дом. РФ».

Мероприятия по развитию рынка арендного жилья включены в паспорт федерального проекта «Жилье», сказал «Известиям» заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин.

В том числе планируется запуск информационной системы учета договоров найма жилья, указал он. А также обеспечение условий для создания жилищного фонда коммерческого использования путем создания благоприятного налогового режима.

— Цифровизация рынка аренды обеспечит не только повышение прозрачности и возможность учета заключаемых договоров для достижения национальной цели по улучшению жилищных условий, но и внесет вклад в цифровую трансформацию российской экономики, — сказал Никита Стасишин.

По его словам, цифровая платформа может стать основой для всех необходимых сервисов для арендатора и арендодателя, обеспечит безопасность и сохранность инвестиций в арендное жилье, контроль за его доходностью.

Интеграция платформы с системами ФНС России позволит упростить процесс начисления и уплаты налогов для собственника и поможет вывести арендное жилье из серой зоны, что приведет к росту налоговых поступлений, подчеркнул Никита Стасишин.

По информации источника «Известий», близкого к разработке документа, сейчас текст законопроекта еще не готов — идет разработка и обсуждения. «Известия» направили запрос в ФНС.

Примерно 80−90% рынка арендного жилья в стране сегодня находится в тени, что означает не только упущенные налоговые сборы, но и наличие потенциальных источников криминогенных ситуаций, указал управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. В квартирах, которые сдаются нелегально, могут проживать незаконные мигранты, занимающиеся преступной деятельностью, сказал он.

Экспертное сообщество уже неоднократно обсуждало необходимость такого законопроекта, а также что именно в него включить, сказала «Известиям» председатель экспертного совета комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Ирина Булгакова.

— В законопроект могут включить типовой договор найма (для защиты прав потребителя), создание реестра наймодателей (цифровая информационная система) и агрегатора — компанию, которой собственники квартир будут поручать вести отношения с нанимателями. Агрегатор будет отвечать перед собственниками за своевременную оплату и проверку нанимателя, — сказала эксперт.

Добросовестные арендодатели сами будут передавать данные о себе, полагает Ирина Булгакова. Реестр наймодателей будет передаваться налоговым органам, добавила она. При этом будет логично ввести административное наказание за неподачу информации и за неуплату налогов, считает эксперт.

Также, вероятно, в законопроекте появится механизм выявления собственников жилья, которые не подают информацию и не платят налоги, отметила Ирина Булгакова. Например, можно проверять собственников нескольких квартир: живут ли они в них, зарегистрирован ли в них кто-то временно, добавила она.

Для выявления собственников нескольких квартир налоговая служба может воспользоваться сведениями Росреестра, отметил Андрей Колочинский. Также можно использовать данные миграционного учета — о временно зарегистрированных иностранных гражданах, которые, вероятно, снимают жилье, добавил он.

— Интересен опыт Сингапура, когда при выстраивании эффективной системы налогообложения потенциальных арендодателей не стали усложнять ее администрированием и созданием агрегаторов, а установили вмененный арендный доход на вторую и последующие квартиры, находящиеся в собственности, — указал директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Аренда жилья в России регулируется главой 35 ГК о найме жилых помещений, некоторыми статьями Жилищного кодекса, а также Налоговым кодексом, напомнил Андрей Колочинский. Согласно последнему, налог на доходы от аренды имущества физических лиц составляет 13%.

Новые правила могут отразиться на стоимости аренды жилья — цена может увеличиться больше, чем на ставку применяемого налога, считает Ильдар Хусаинов. По прогнозу Андрея Колочинского, цены вырастут соразмерно налогу — в пределах 13%.

— Учитывая, что поправки имеют колоссальное воздействие на рынок арендного жилья, то для начала было бы правильно запустить пилотные проекты в нескольких регионах, — отметил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

По его мнению, стоит связать инициативу с запущенным институтом самозанятых, а также ввести более жесткое правовое регулирование к риелторской деятельности, например, через лицензирование.

На законодательном уровне уже установлены все необходимые условия для создания наемного жилья для граждан с невысокими доходами, указал Никита Стасишин. В частности, речь о 217-ФЗ от 21 июля 2014 года. Имеются в виду условия для создания арендных домов — социальных и коммерческих, пояснила президент фонда «Институт экономики города», член общественного совета при Минстрое Надежда Косарева.

Но сегодня в России есть только единичные примеры таких объектов, указала она. В частности, запущены пять проектов коммерческого найма от «Дом. РФ»: организация выкупила по несколько корпусов в новых ЖК у девелоперов и сдает их в аренду гражданам. В стадии реализации четыре проекта, из которых в 2021 году будут запущены два, сообщили в «Дом. РФ».

Основная проблема создания таких домов не законодательная, а финансовая, подчеркнула Надежда Косарева. Поэтому сегодня разрабатываются программы государственно-частного партнерства для привлечения инвесторов в сегмент, сказала она.

 

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