В России утвердили порядок уничтожения всех видов беспилотников

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МВД России утвердило порядок принятия решения, которое связано с подавлением и уничтожением всех видов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом говорится в приказе ведомства.

«Дроны будут подавлять или уничтожать в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан, сотрудников ОВД, в том числе в местах проведения массовых мероприятий. Согласно правилам, сбить БПЛА можно путем «подавления или преобразования сигналов его дистанционного управления, воздействия на пульты управления, повреждения или уничтожения», — указано в документе.

Для защиты московских аэропортов от беспилотников правительство области совместно с Центром комплексных беспилотных решений (ЦКБР) приступили к созданию системы безопасности. По словам генерального директора центра Дмитрия Кузякина, защита будет осуществляться при помощи FPV-средств противовоздушной обороны (FPV ПВО) и FPV-перехватчиков. Также в Госдуме предложили обезопасить москвичей от атак с помощью смс-оповещения и камер видеонаблюдения. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков добавил, что российские технические специалисты смогут в короткие сроки найти решения для обеспечения безопасности городов, пишет Ура.ру.