В России устранили препятствие для прокачки нефти из Казахстана

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Краснодарский краевой суд на заседании изменил решение предыдущей инстанции о приостановке работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), теперь компания должна заплатить только штраф в 200 тысяч рублей, пишет РИА Новости.

Таким образом, устранено препятствие для прокачки нефти из Казахстана — на КТК приходится 80 процентов соответствующего экспорта.

«Постановление Приморского районного суда Новороссийска от 5 июля 2022 года об административном приостановлении деятельности КТК изменить. Заменить наказание на штраф в размере 200 тысяч рублей», — сказал судья.