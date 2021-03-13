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В России установят дополнительные выплаты к пенсиям летчиков и шахтеров

13 марта 2021 09:55
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В России установят дополнительные выплаты к пенсиям летчиков и шахтеров

В Министерстве труда сообщили, каким образом будут формироваться дополнительные выплаты к пенсиям летчиков и шахтеров. Об этом в субботу, 13 марта, сообщили в ведомстве «Российской газете».

Уточняется, что размер выплат зависит от индекса роста средней месячной заработной платы в РФ за год. Так, Минтруд предложил установить показатель индекса 1,06 за минувший год, так как рост среднемесячной зарплаты, которую начисляли сотрудникам, составил 106%. Эти данные следуют из проекта постановления ведомства, который находится на общественном обсуждении и носит технический характер.

Целью документа, как пояснили в Минтруде, является закрепление актуального значения среднемесячной зарплаты, чтобы его можно было применять при расчете доплат к пенсиям указанных категорий граждан. В этом расчете будут использоваться и другие показатели, например, суммы дополнительных взносов работодателей, уплачиваемые за сотрудников в течение года, пишут "Известия".

«Финансирование расходов на выплату доплат к пенсиям осуществляется за счет поступивших в Пенсионный фонд России дополнительному к основному тарифу сумм взносов, уплачиваемых работодателями за данные категории работников», — отметили в Минтруде.

 

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