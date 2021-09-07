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В России усилят санитарный контроль на въезде в страну

7 сентября 2021 12:56
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В России усилят санитарный контроль на въезде в страну

Распоряжением правительства России будут усилены подразделения санитарного контроля в пунктах пропуска через границу в пандемию. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 7 сентября на сайте российского кабмина.

«На мероприятия по борьбе с распространением COVID-2019 и других опасных инфекций будет выделено 2 млрд рублей», — говорится в нем. Документ подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

223 млн рублей пойдет на создание ПЦР-центров. Они откроются в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Челябинске, Омске и Самаре. «Финансирование также поступит на создание комплекса из четырех лабораторий, предназначенных для разработок в сфере биохимии, инфекционной диагностики, мониторинга и определения патогенов», — отмечается в сообщении.

Будут проведены мероприятия по изучению изменчивости возбудителей COVID-19 и других новых инфекций, дооснащению центров гигиены и эпидемиологии специальной аппаратурой. Средства выделяются из резервного фонда правительства, пишут "Известия".

Теги: граница контроль коронавирус

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