В России усилят адресную поддержку граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг

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Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил ряду ведомств проработать вопрос усиления адресной поддержки граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом пишет газета "Известия".

Поручение адресовано Минстрою, Минтруду, Минэкономразвития, Минфину, а также ФАС и связано с внедрением усовершенствованного тарифного регулирования, предполагающего установление уровня тарифов исходя из реализации планов по ремонту и модернизации коммунальной инфраструктуры.

Речь идет о доведении тарифов до экономически обоснованных, когда их рост сможет превышать инфляцию в случае модернизации инфраструктуры ЖКХ. Предполагается, что социально незащищенным категориям граждан будут компенсировать подорожание услуг при росте тарифов сверх инфляции.