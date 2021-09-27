Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области возник дефицит с 1 отрицательной группой крови
В Самарской области возник дефицит с 1 отрицательной группой крови
Oсновные требования пожарной безопасности на даче в осенний период
Oсновные требования пожарной безопасности на даче в осенний период
Из сызранских домов воруют батареи
Из сызранских домов воруют батареи
В Самаре могут появиться 5 многоуровневых развязок
В Самаре могут появиться 5 многоуровневых развязок
После небольшого потепления самарцев снова ждут холода
После небольшого потепления самарцев снова ждут холода
В Самаре с 27 сентября изменилось расписание речных пассажирских теплоходов
В Самаре с 27 сентября изменилось расписание речных пассажирских теплоходов
В Самаре директора организации, задолжавшей сотрудникам 2,5 млн рублей, будут судить
В Самаре директора организации, задолжавшей сотрудникам 2,5 млн рублей, будут судить
В Самаре задержали подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере
В Самаре задержали подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.01
0.29
EUR 85.68
0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Библиотека для молодежи соберет участников традиционного осеннего квеста «Литературная Самара»
В Самаре стартовала неделя театрального искусства в рамках фестиваля «Волга театральная»
Фестиваль «Русь. Эпоха Объединения» пройдет в Самарской области в необычном формате
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В России усилят адресную поддержку граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг

27 сентября 2021 09:26
147
В России усилят адресную поддержку граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг

Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил ряду ведомств проработать вопрос усиления адресной поддержки граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом пишет газета "Известия".

Поручение адресовано Минстрою, Минтруду, Минэкономразвития, Минфину, а также ФАС и связано с внедрением усовершенствованного тарифного регулирования, предполагающего установление уровня тарифов исходя из реализации планов по ремонту и модернизации коммунальной инфраструктуры.

Речь идет о доведении тарифов до экономически обоснованных, когда их рост сможет превышать инфляцию в случае модернизации инфраструктуры ЖКХ. Предполагается, что социально незащищенным категориям граждан будут компенсировать подорожание услуг при росте тарифов сверх инфляции.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Рост продолжается: в Самарской области выявили 574 новых случаев коронавируса
26 сентября 2021  13:01
Рост продолжается: в Самарской области выявили 574 новых случаев коронавируса
706
Дмитрий Азаров открыл фестиваль деятелей интернета 404fest
25 сентября 2021  14:09
Дмитрий Азаров открыл фестиваль деятелей интернета 404fest
873
Снова рост: 569 заболевших коронавирусом за сутки
25 сентября 2021  13:04
Снова рост: 569 заболевших коронавирусом за сутки
934
Очередной грустный рекорд: 556 случаев коронавируса выявили в Самарском регионе за сутки
24 сентября 2021  13:41
Очередной грустный рекорд: 556 случаев коронавируса выявили в Самарском регионе за сутки
814
Работы на масштабном строительстве по нацпроекту БКД двухуровневой развязки в Самаре идут с опережением графика
24 сентября 2021  12:26
Работы на масштабном строительстве по нацпроекту БКД двухуровневой развязки в Самаре идут с опережением графика
1276
Весь список