В России стартуют продажи iPhone 13

63

Значительная часть предзаказов приходится на старшие модели iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Как сообщили ТАСС представители большинства крупных ретейлеров, спрос на новые модели в течение первого дня предзаказа оказался выше, чем годом ранее у предыдущего поколения телефонов.

Среди нововведений – камеры обоих смартфонов: у них есть ночной режим, телефото объектив с трехкратным оптическим зумом и макросъемка. Также устройства получили "кинематографический режим", который позволяет снимать видео с динамически изменяемым фокусом.

Кроме того, iPhone 13 Pro стал первым смартфоном компании с объемом памяти в 1 терабайт.