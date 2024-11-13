В России средний чек за бизнес-ланч вырос на 11%

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Размер среднего чека за бизнес-ланч в российских заведениях вырос до 510 рублей. Данные получены в ходе исследования денежных операций в заведениях общепита с января по сентябрь 2024 года. Эта сумма на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Анализ цен проводили специалисты компании "Чек индекс", которая выступает оператором сервиса фискальных данных "Платформа ОФД", где учтены данные с 1,1 млн онлайн-касс страны.

Как пишут "Ведомости", сильнее всего подорожал кофе в составе бизнес-ланча — на 12%. В среднем напиток обходится покупателям в 192 рубля. Стоимость горячего с гарниром выросла до 317 рублей, что на 10% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Средняя цена супа, салата и чая в составе бизнес-ланча составила 306 и 81 рубль соответственно.