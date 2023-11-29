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В России создан управляемый силой мысли дрон с нейроинтерфейсом

29 ноября 2023 12:03
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В России создан управляемый силой мысли дрон с нейроинтерфейсом

Компания "Нейроботикс" оснастила дрон "Пионер Мини" компании "Геоскан" системой для управления им силой мысли. Эта технология, использующая нейроинтерфейс NeuroPlay, открывает новые горизонты в области беспилотных полетов.

По словам представителей Национальной технологической инициативы, которые приводит РИА Новости, такие дроны могут использоваться в образовании и в фиджитал-спорте, где нейроуправление становится активно развивающимся направлением, а также применяться в инклюзивных соревнованиях людьми с ограниченными возможностями.

Генеральный директор "Нейроботикс" Владимир Конышев подчеркнул, что управление дронами силой мысли не только улучшает навыки концентрации и внимания пилота, но также обучает справляться со стрессом и контролировать эмоции в критических ситуациях. Эта инновация имеет потенциал стать важным инструментом подготовки операторов для выполнения сложных операций, пишет Смотрим.

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