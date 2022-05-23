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В России создали систему предупреждения столкновения вертолетов

23 мая 2022 13:58
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В России создали систему предупреждения столкновения вертолетов

Российская компания «Навигатор» разработала малогабаритную систему наблюдения воздушной обстановки (МСНВО-2010) для предупреждения столкновения беспилотников и вертолетов. Систему испытают на вертолете Ми-171А3. Об этом сообщил генеральный директор компании Сергей Бабуров, передает РИА Новости.

«МСНВО-2010 — первая отечественная уникальная система, аналогов которой нет, предназначена для вертолетов и крупногабаритных беспилотников. Предупреждает, выдает сигнал в автопилот для уклонения от столкновения с воздушными судами. Это венец импортозамещения, это наша инициативная разработка. Это последний блок авионики, которого не хватало нашей авиационной промышленности», — сообщил он на выставке HeliRussia 2022.

Фото: pixabay.com

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