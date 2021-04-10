В России создали дышащие маски для офиса и занятий спортом

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В России разработали маски с повышенным уровнем защиты и фильтрами, способными облегчить дыхание. Об этом в субботу, 10 апреля, сообщили в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ), передает RT.

Отмечается, что в них можно заниматься спортом и без проблем целый день находиться в офисе. На масках установлены датчики, которые контролируют физическую нагрузку, температуру тела и даже качество воздуха.

Как уточнили разработчики, маска похожа на обычную, но в ней используется профессиональный фильтр, как в аппаратах ИВЛ. Это обеспечивает существенный уровень защиты от вирусных, бактериальных, грибковых агентов, пыльцы, аэрозолей, пыли. При этом фильтр практически не тормозит поток воздуха, пишут "Известия".

«Маска оснащена шестью типами датчиков: концентрации углекислого газа и кислорода при вдохе/выдохе, насыщенности крови кислородом (SpO2), качества воздуха (TVOC), температуры тела, атмосферного давления, влажности», — рассказали в НТИ.