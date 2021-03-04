В России собираются взимать налоги по-новому

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Федеральная налоговая служба планирует внедрить автоматизированную информационную систему (АИС) «Налог-4» для упрощения работы по сбору налогов. Соответствующий документ был опубликован на сайте ФНС.

«Совершенствование налогового администрирования, совершенствование инструментов, используемых в целях повышения качества налогового контроля и выполнения налоговых функций», – указано в документе.

Планируется, что введение данной системы позволит собирать налоги с граждан и компаний в новом формате, администрировать их и облегчит работу кредитных организаций в изучении данных о заемщиках. Ожидается, что систему «Налог-4» введут в эксплуатацию в течение 2021 года.

Также на территории России обсуждают введение нового налога для глобальных компаний, которые собирают данные россиян в рекламных целях. Как пишут СМИ, он уже получил неофициальное название «налог на Google», передает «ФедералПресс».

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