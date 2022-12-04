В России снизились цены на черную икру и осетровую рыбу

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Глава Союза рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий Андрей Маркин рассказал, с чем это связано, пишет ТАСС.

Подобная тенденция наблюдается и в Астраханской области, и в целом по России. Как отмечает Андрей Маркин, местные рыбопромышленники намеренно удерживают цены на рыбную продукцию, включая традиционную для новогоднего застолья икру.



Мониторинг цен по данному сегменту в регионе показывает, что продолжается их стойкое снижение, которое характерно для всей страны.



Так, например, диапазон цен на черную икру в настоящее время колеблется от 25 до 40 тысяч рублей за килограмм готовой продукции. Это на 5 тысяч рублей ниже, чем годом ранее.



Эксперт считает, что снижение цен связано с падением общей потребительской активности, а также с увеличением доли импорта осетровых в Россию из Армении и Израиля.

Фото: pxhere.com