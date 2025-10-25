В России с 26 октября вводится уголовная ответственность для иноагентов

136

В России с 26 октября начинают действовать поправки в УК РФ, ужесточающие ответственность за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. Об этом сообщил 25 октября председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Поправки, предложенные депутатами, внесены в ст. 330.1 Уголовного кодекса РФ, пишут "Известия".

«Те, кто предает нашу страну, пытаясь ослабить или разрушить ее, должны понимать: за такие действия им предстоит понести полную ответственность по закону», — подчеркнул Володин, слова которого приводятся в пресс-службе Госдумы на сайте.

Согласно изменениям, привлечение иноагента к уголовной ответственности будет возможно после его привлечения к административной ответственности.