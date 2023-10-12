В России с 12 октября начнут штрафовать за сбор краснокнижных грибов

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Ответственность за сбор грибов, занесенных в Красную книгу России, вступает в силу с 12 октября. Максимальное наказание для граждан - 5 тысяч рублей. Для юрлиц штраф более крупный - до миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство приводит выдержку из документа, в котором говорится, что в России вводится ответственность за причинение вреда некоторым организмам. В списке не только животные, но и растения, занесенные в Красную книгу РФ или охраняемые международными договорами.

Внесенные в Кодекс об административных нарушениях поправки позволят штрафовать за причинение вреда и "другим организмам", занесенным в Красную книгу. Подразумеваются грибы.

Кроме штрафа (от 2,5 до 5 тысяч рублей) нарушителям грозит конфискация самих организмов, их продуктов или частей.

Как ранее писала "Российская газета", с 12 октября вводится уголовная ответственность за сбор, хранение и перевозку особо ценных растений и грибов. В списке - женьшень настоящий, родиола розовая, а также рядовка мацутакэ (гриб). Эти виды в основном растут на Дальнем Востоке и в Сибири. В Минприроде отметили, что штрафы нарушителей не останавливают, поэтому теперь наказание более суровое - до четырех лет тюрьмы.