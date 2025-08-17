Я нашел ошибку
Главные новости:
Тольяттинец отдал мошеннику 53 тысячи за инструмент
В Центральном районе Тольятти в ДТП пострадал мотоциклист
В Самарской области собрали 39 тыс. тонн урожая помидоров в 2024 году
До окончания приема заявок в волонтерскую программу форума «Россия - спортивная держава» осталось меньше месяца
В Госдуме предложили запретить трудовым мигрантам привозить семьи в Россию
На Солнце практически исчезли пятна
Стало известно о гибели рыбы еще в двух озерах в Самарской области
Юным сызранцам рассказали о специфике службы в органах внутренних дел и о преимуществах обучения в ведомственных вузах МВД
В России с 1 сентября вводятся новые критерии для изъятия бесхозных земель

17 августа 2025 10:01
186
В России с 1 сентября вводятся новые критерии для изъятия бесхозных земель

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов сообщил, что в России с 1 сентября вступят в силу новые критерии для изъятия бесхозных земельных участков.

По его словам, основанием для данных мер, в частности, послужит отсутствие возведённого и зарегистрированного объекта в установленные сроки: пять лет — для земель под строительство, семь лет — под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Кроме того, изъять землю смогут из-за захламления более половины территории, отсутствия решения проблемы в течение года со дня выявления, ненадлежащего содержания построек.

Ещё одним критерием, как отмечает РИА Новости, является зарастание территории сорной растительностью: если в течение года более половины площади участка занято сорняками высотой свыше 1 м.

Ранее в России определили критерии неосвоенной земли для изъятия участков.

В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
198
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
189
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
513
СМИ оценили итоги саммита Путина и Трампа на Аляске
16 августа 2025  10:10
Мировые СМИ оценили итоги саммита Путина и Трампа на Аляске
564
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
15 августа 2025  13:59
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
537
Весь список