В России с 1 сентября вводятся новые критерии для изъятия бесхозных земель

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов сообщил, что в России с 1 сентября вступят в силу новые критерии для изъятия бесхозных земельных участков.

По его словам, основанием для данных мер, в частности, послужит отсутствие возведённого и зарегистрированного объекта в установленные сроки: пять лет — для земель под строительство, семь лет — под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Кроме того, изъять землю смогут из-за захламления более половины территории, отсутствия решения проблемы в течение года со дня выявления, ненадлежащего содержания построек.

Ещё одним критерием, как отмечает РИА Новости, является зарастание территории сорной растительностью: если в течение года более половины площади участка занято сорняками высотой свыше 1 м.

