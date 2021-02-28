В России с 1 марта вступят в силу некоторые изменения в законодательстве

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В частности, с первого дня весны обработка данных будет производиться по строгим правилам.

Так, человек сможет определить, какие из них он разрешает обнародовать, а какие запрещает. Причём если субъект не выбрал, какие сделать публичными, а какие скрыть, оператор не сможет распространять никакие из этих данных. Этот запрет действует и в ситуации, когда из согласия однозначно не ясно, какое решение принял человек, а уж тем более если согласие не получено: бездействие субъекта запрещается трактовать как согласие на распространение данных.

Кроме того, будут оцифрованы требования к бизнесу. После срабатывания в 2020 году «регуляторной гильотины», которая была призвана сократить избыточные и устаревшие условия бизнеса, Минцифры переведёт в электронный формат все работающие ограничения. Первыми внесут в него свои правила для бизнеса 4 ведомства. МЧС оцифрует правила противопожарной безопасности населения, Роструд переведёт в «цифру» требования в сфере охраны труда, Росаккредитация зафиксирует в электронном виде порядок аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а Роспотребнадзор внесёт в реестр требования к общепиту и бытовым услугам, передает Радио Маяк.