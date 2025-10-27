Я нашел ошибку
В воскресенье в Нефтегорском районе горел дом
В Самаре двое детей, пострадавших в ДТП с автобусом, остаются в больнице
8 работ объединила фотовыставка Почетного гражданина Самары Николая Фоменко «С одного ракурса»
Банки в Самаре ужесточают условия снятия наличных денег
Самарская область вошла в ТОП-10 по количеству заявок на Премию «Россия – страна возможностей»
Самарский борец Оганес Асланян о проекте «Выбор сильных», патриотизме и пути к званию КМС
Госдума одобрила новый порядок штрафа за несообщение в военкомат о переезде
Россиян предупредили об опасностях для здоровья, подстерегающих в осенний период
В России резко выросли продажи альтернативных видов икры

27 октября 2025 11:38
113
в России резко выросли продажи альтернативных видов икры

В России наблюдается значительный рост спроса на альтернативные виды икры. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

Уточняется, что речь идет о белой икре, которую получают из сельди, минтая или трески. По данным издания, ее продажи за год выросли на 27,8%, тогда как популярность красной икры снизилась на 32,6%.

Вместе с тем председатель Рыбного союза Александр Панин заявил ТАСС, что оптовая цена на красную икру в России снизилась на 15-25% в 2025 году, в то время как розничные цены упали на 3-8%. По его словам, данная тенденция обусловлена увеличением предложения продукции новой путины. Панин порекомендовал приобретать икру к новогоднему столу уже сейчас, чтобы сэкономить.

В свою очередь руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что красной рыбы и икры в России достаточно для внутреннего потребления и частично для экспорта. Он отметил, что лососевая путина в России практически закончилась, и ее итоговый вылов почти в 1,5 раза превысил показатели прошлого года. При этом на данный момент рыбаки добыли уже 335 тысяч тонн.

По словам Шестакова, экспорт российской рыбы вырос на 13% с начала 2025 года.

Заведующая Центральной городской библиотекой имени Крупской из Самары вышла в финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2025»
27 октября 2025  10:35
Заведующая Центральной городской библиотекой имени Крупской из Самары вышла в финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2025»
292
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
26 октября 2025  10:40
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
632
«Крылья Советов» в Москве уступили ЦСКА
25 октября 2025  22:28
«Крылья Советов» в Москве уступили ЦСКА
564
Ночью и утром 26 октября местами в Самарской области ожидается сильный туман
25 октября 2025  16:44
Ночью и утром 26 октября местами в Самарской области ожидается сильный туман
485
Глава Самары Иван Носков избран заместителем председателя Ассоциации городов Поволжья
25 октября 2025  10:54
Глава Самары Иван Носков избран заместителем председателя Ассоциации городов Поволжья
588
Весь список