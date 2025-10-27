в России резко выросли продажи альтернативных видов икры

113

В России наблюдается значительный рост спроса на альтернативные виды икры. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

Уточняется, что речь идет о белой икре, которую получают из сельди, минтая или трески. По данным издания, ее продажи за год выросли на 27,8%, тогда как популярность красной икры снизилась на 32,6%.

Вместе с тем председатель Рыбного союза Александр Панин заявил ТАСС, что оптовая цена на красную икру в России снизилась на 15-25% в 2025 году, в то время как розничные цены упали на 3-8%. По его словам, данная тенденция обусловлена увеличением предложения продукции новой путины. Панин порекомендовал приобретать икру к новогоднему столу уже сейчас, чтобы сэкономить.

В свою очередь руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что красной рыбы и икры в России достаточно для внутреннего потребления и частично для экспорта. Он отметил, что лососевая путина в России практически закончилась, и ее итоговый вылов почти в 1,5 раза превысил показатели прошлого года. При этом на данный момент рыбаки добыли уже 335 тысяч тонн.

По словам Шестакова, экспорт российской рыбы вырос на 13% с начала 2025 года.