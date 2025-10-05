Я нашел ошибку
Тольятти ждет потрясающую пианистку Ножель Скрябину и виртуозную скрипачку Маргариту Афанасьеву.
В Тольяттинской филармонии выступят стипендиаты Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова
«Спортивный диктант» проходит более чем на 800 площадках по всей России.
Михаил Дегтярев дал старт спортивно-просветительской акции «Спортивный диктант»
Чтобы минимизировать стресс при переходе, эксперт порекомендовала сменить учреждение в начале учебного года или на стыке четверти.
Эксперт назвала причины поменять школу за год до ЕГЭ
В Самаре 5 октября на телебашне включат праздничную иллюминацию в честь Дня учителя
Спасатели деблокировали девочку с многочисленными травмами из легкового автомобиля и передали врачам скорой медицинской помощи.
Пострадавшим ночью в ДТП в Сызранском районе потребовалась помощь спасателей
Цена биткоина превысила 124,48 тыс. долларов
Юных гостей праздника ожидают увлекательная детективная история, яркий концерт и традиционное угощение.
КРЦ «Звезда»: 13 октября состоится торжественное открытие юбилейного Международного кинофестиваля «Кино — детям»
В Тольятти предложили полностью запретить электросамокаты
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
В России рекордно вырос импорт легковых автомобилей с пробегом

5 октября 2025 11:14
В сентябре 2025 года в России был ввезено 48,4 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что на 14% больше, чем в первом осеннем месяце 2024 года. Об этом в своем Telegam-канале сообщил глава агентства

«Автостат» Сергей Целиков.

«В сентябре в Россию ввезли 48430 легковых автомобилей с пробегом. Это 13,5% больше, чем сентябре 2024 года и на 6% больше августа текущего года», — сообщил Целиков.

Чаще всего в Россию везут подержанные машины из Японии. Их доля составила 39,1%. На втором месте находится Южная Корея с показателем в 22,2%, а на третьем — Китай, 20,4%.

До этого Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию, пишет Газета. 

В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
5 октября 2025  13:47
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
5 октября 2025  12:22
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой прибыл в Республику Татарстан, где второй день работает делегация Самарской области.
4 октября 2025  19:22
Обращаясь к присутствующим, глава региона отметил стратегическую важность данного проекта для укрепления промышленного комплекса области.
4 октября 2025  16:40
В Самарской области в октябре изменяется расписание электричек
4 октября 2025  13:26
