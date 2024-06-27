В России разрабатывают запрещающий идеологию чайлдфри законопроект

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В России разрабатывают законопроект, запрещающий идеологию чайлдфри. Об этом 27 июня сообщил заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов.

«Мы с вами сейчас активно готовим законопроекты по недопущению распространения чайлдфри, <...> когда кто-то говорит о том, что не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, можно обойтись и без детей», — рассказал он на сессии «Семья: сохранить, нельзя потерять» в рамках Петербургского международного юридического форума.

Вуколов подчеркнул, что подобных идеологий экстремистской направленности сейчас много. Он добавил, что необходимо выстроить законодательную систему, способную противостоять этим течениям как в России, так и в государствах, разделяющих ценности РФ.

«Эти законы <...> должны быть инструментами для того, чтобы защитить наши ценности», — отметил заместитель министра юстиции, пишут "Известия".