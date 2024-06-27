Я нашел ошибку
Главные новости:
В «РКС-Самара» прошёл Совет безопасности, на котором обсудили острый и злободневный вопрос: парковка автомобилей в зоне инженерных сетей.
«РКС-Самара» предлагают расширить полномочия ресурсных компаний при ремонтных работах
Более 30 активистов «Молодой Гвардии» и волонтеров «Единой России» помогали в организации спортивных поединков и маршрутизации гостей и участников масштабных соревнований.
В Штабе общественной поддержки отметили лучших волонтеров турнира «Новая высота»
В Госдуме рассказали об освобождающем от комиссии при оплате ЖКХ законе
В Госдуме рассказали об освобождающем от комиссии при оплате ЖКХ законе
В России разрабатывают запрещающий идеологию чайлдфри законопроект
В России разрабатывают запрещающий идеологию чайлдфри законопроект
Зрительская премьера фильма «Там, где танцуют стерхи» состоится в Самаре 27 июня
Зрительская премьера фильма «Там, где танцуют стерхи» состоится в Самаре 27 июня
В Самаре проходит форум библиотек СНГ "Библиотека – ресурсный центр волонтёрского движения".
В Самаре проходит форум библиотек СНГ "Библиотека – ресурсный центр волонтёрского движения".
«Спартаку» предложили приобрести вратаря «Крыльев Советов» Ломаева
«Спартаку» предложили приобрести вратаря «Крыльев Советов» Ломаева
Будущие IT-специалисты России соберутся в Самарской области на интенсив VSFI 2024
Будущие IT-специалисты России соберутся в Самарской области на интенсив VSFI 2024
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.81
0.53
EUR 94.11
0.38
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Зрительская премьера фильма «Там, где танцуют стерхи» состоится в Самаре 27 июня
Самарцев приглашают на презентацию книги «Герои волжской вольницы»
Самарская кирха приглашает на концерт «Лето в стиле барокко»
Весь список
  • Персональные данные

В России разрабатывают запрещающий идеологию чайлдфри законопроект

27 июня 2024 13:55
100
В России разрабатывают запрещающий идеологию чайлдфри законопроект

В России разрабатывают законопроект, запрещающий идеологию чайлдфри. Об этом 27 июня сообщил заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов.

«Мы с вами сейчас активно готовим законопроекты по недопущению распространения чайлдфри, <...> когда кто-то говорит о том, что не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, можно обойтись и без детей», — рассказал он на сессии «Семья: сохранить, нельзя потерять» в рамках Петербургского международного юридического форума.

Вуколов подчеркнул, что подобных идеологий экстремистской направленности сейчас много. Он добавил, что необходимо выстроить законодательную систему, способную противостоять этим течениям как в России, так и в государствах, разделяющих ценности РФ.

«Эти законы <...> должны быть инструментами для того, чтобы защитить наши ценности», — отметил заместитель министра юстиции, пишут "Известия".

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Где в Самарской области можно купаться
27 июня 2024  09:12
Где в Самарской области можно купаться
193
В Самарской области выросли инвестиции в основной капитал
26 июня 2024  09:58
В Самарской области выросли инвестиции в основной капитал
295
Вячеслав Федорищев представил поправки в областной бюджет с учетом наказов жителей Самарской области.
25 июня 2024  17:54
По предложению Вячеслава Федорищева на решение социально значимых задач региона будет дополнительно направлено 24,5 млрд рублей  
2665
Вячеслав Федорищев подчеркнул, что работа по формированию команды Правительства Самарской области будет продолжена.
25 июня 2024  16:37
Врио вице-губернатора – руководителем департамента внутренней политики региона стал Александр Фетисов
703
Врио вице-губернатора Самарской области стал Антон Емельяненко
25 июня 2024  14:00
Врио вице-губернатора Самарской области стал Антон Емельяненко
580
Весь список