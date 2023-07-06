В России растет дефицит кадров и продолжительность рабочей недели

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Продолжительность рабочей недели в России увеличилась в I квартале до рекордных 38,5 часа, отмечает аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.

В России отмечен большой дефицит инженерных кадров. В частности, не хватает работников в обрабатывающей промышленности, что привело к увеличению средней продолжительности рабочей недели, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, пишет Смотрим.

"Могу предположить, что в отдельных субъектах России есть определенный дефицит в кадрах. Соответственно, предприятия, имея достаточно большие объемы заказов, предлагают своим сотрудникам за дополнительную плату осуществлять более длительный трудовой день либо переходить на шестидневную рабочую неделю", – отметил Котяков.

"Естественно, при согласии работника такие процессы могут осуществляться на предприятии, что ведет к увеличению общей средней по количеству часов недели. Большой дефицит в обрабатывающей промышленности, в инженерных кадрах", – заключил министр.