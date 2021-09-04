164

В России расширили список наиболее востребованных профессий в экономике. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. В обновленный перечень добавили 55 специальностей и 35 профессий, в том числе в таких сферах, как робототехника, логистика, медицина, сельское хозяйство, строительство, туризм. Также в него включили специальности из социальной сферы и сферы обслуживания.

В числе специальностей, добавленных в список наиболее востребованных "Дошкольное образование", "Лечебное дело", "Агрономия", "Гостиничное дело". А в числе профессий – "Графический дизайнер", "Дефектоскопист", "Мастер общестроительных работ",

Студенты, получающие образование по указанным профессиям и специальностям, смогут претендовать на стипендии правительства. Они ежегодно назначаются за достижения в учебной, научно-исследовательской и конструкторской деятельности в качестве дополнительного поощрения. Победителям выплачивают до 4 тысяч рублей ежемесячно, передает Радио Маяк.