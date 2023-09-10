В России проходит основной день голосования на выборах

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В России в воскресенье, 10 сентября, проходит основной и заключительный день голосования. Так, в центральной части страны избирательные участки открылись в 8:00 мск.

В Москве, где воскресенье стало уже третьим днем голосования, вновь заработали 2,2 тыс. избирательных участков.

«Все участки открылись вовремя, всё происходит спокойно, ровно, системы работают в штатном режиме, поэтому все условия для голосования созданы», — рассказала председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

В Подмосковье открылся 3971 избирательный участок.

Впервые голосование по российскому законодательству проходит в новых регионах — в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, пишут "Известия".

В 2023 году Центризбирком разрешил регионам самостоятельно определять длительность голосования — в течение одного, двух или трех дней. Большинство регионов выбрали трехдневный формат, основной день — 10 сентября.

В 54 регионах пройдет 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов, кроме того, состоятся выборы глав 21 региона.