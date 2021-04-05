В России продолжат замедлять Twitter

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Роскомнадзор после общения с представителем руководства Twitter решил предоставить компании время до 15 мая, в течение которого она должна удалить запрещенный в России контент. После этого замедление работы сервиса в нашей стране может быть отменено, сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что после принятия 10 марта мер по замедлению трафика Twitter, соцсеть удалила около 1 тыс 900 сообщений из 3 тыс 100-а, не удалявшихся с 2017 года. Среднее время удаления составляет 81 час, сказали в ведомстве.

Между тем, в соответствии с российским законодательством на удаление запрещённой информации соцсетям отводятся 24 часа с момента получения уведомления, напомнили там, передает Радио Маяк.