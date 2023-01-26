В России призвали ужесточить требования к автовладельцам при ремонте по ОСАГО

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Требования к автовладельцам при выборе станции техобслуживания в ходе ремонта по ОСАГО должны быть ужесточены, чтобы право организовать процедуру было только за страховщиком. С таким предложением выступил Всероссийский союз страховщиков (ВСС), сообщает 26 января «Коммерсант» со ссылкой на соответствующий документ.

Таким образом, предлагается исключить возможность автовладельца выбирать станцию технического обслуживания автомобилей (СТОА). Страховщики же в случае принятия инициативы получат «безальтернативное право организовать и оплатить ремонт» автомобиля.

Если же предложение будет отклонено, страховщики считают необходимым увеличить продолжительность ремонта по ОСАГО с 30 до 60 дней, а также разрешить использовать в работе подержанные запчасти.

Представители отрасли отмечают, что необходимость такой меры обусловлена наблюдающимся дефицитом деталей для автомобилей, который не позволяет страховщикам исполнять свои обязательства в сроки, пишут "Известия".