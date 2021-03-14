В России предложили ввести повышенный налог на "подозрительно богатых" людей

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В России нужно ввести повышенный налог на "подозрительно богатых" людей, написал в Telegram-канале лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Эту идею он высказал в связи с предложением Минтруда ограничить детские выплаты для "подозрительно бедных" семей — с формально низкими доходами, но существенным имуществом.

Кроме того, лидер КПРФ призвал ратифицировать 20-ю статью Конвенции ООН по противодействию коррупции, которая устанавливает требования соответствия доходов и расходов "бюрократического сословия".

Ранее эксперты Высшей школы экономики предложили в отзыве на проект федерального бюджета на 2021-2023 годы повысить налоги на неинвестируемые высокие личные доходы состоятельных россиян и свободные средства корпораций. НДФЛ для людей, чьи доходы превышают 12 и 24 миллиона в год, должен, по мнению экспертов, составить 20-24 процента.

С 1 января в России перестала действовать плоская шкала НДФЛ: налог на доходы, которые превышают пять миллионов рублей в год, вырос с 13 до 15 процентов. Эти деньги будут направлять на лечение детей с орфанными заболеваниями, пишет РИА Новости.

Фото: Pixabay.com