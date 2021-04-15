В России предложили вернуть советские пятилетки

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Народный артист России Дмитрий Певцов предложил вернуть в России практику советских пятилеток. Об этом пишут СМИ.

«Когда сломали Советский Союз, нас убедили, что рынок – это хорошо. Рынок, мол, сам себя регулирует. Только забыли предупредить, что эта регулировка от кризиса к кризису сильно отражается на простом человеке. И пока некоторые богатеют, большинство людей просто нищает. Население не понимает, что будет в будущем», – пояснил актер.

По его мнению, рыночная система не совершенна без регулирования со стороны государства. Необходимо вернуть пятилетки и обеспечить четкую коммуникацию власти с населением, пишет «Москва».

Ранее сообщалось, для российских учителей захотели вернуть нормы времен СССР, пишет ФедералПресс. Речь шла об удлиненном отпуске, праве на досрочную пенсию и зарплате не ниже среднего по региону, как в советские времена.