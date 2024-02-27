В России предложили увеличить один налог

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Депутаты Госдумы предложили увеличить налоги на доходы физических лиц (НДФЛ). Соответствующий документ подготовили глава комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг и лидер фракции партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, сообщает газета «Известия».

Парламентарии готовятся внести законопроект, который вводит дифференцированную ставку налога в пределах от 13 до 25 процентов. Минимальные налоги будут платить россияне с доходом до 5 миллионов рублей в год, они составят 13 процентов. Для тех, кто зарабатывает от 5 миллионов до 25 миллионов, ставка налога составит 15 процентов, от 24 миллионов до 200 миллионов — 20 процентов. Максимальный налог установят для граждан с доходом более 500 миллионов в год, пишет Лента.

«Поступления от введения новых ставок превысят триллион рублей. Это не приведет к дополнительным потерям и трудозатратам при их исчислении. Дополнительные суммы НДФЛ предполагается направлять в федеральный бюджет, по аналогии с действующим законодательством, и впоследствии направлять в региональные бюджеты для обеспечения финансирования программы повышения оплаты труда медицинских и педагогических работников», — пояснили авторы документа.