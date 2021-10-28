В России предложили сократить рабочий день на час

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Продолжительность рабочего дня в России нужно сократить на час, чтобы граждане работали не 40 часов в неделю, а 36. Свой вариант сокращённой рабочей недели предложила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По мнению депутата, урезанный график положительно скажется на демографической ситуации в стране.

«И для мам, и для пап, чтобы семья была полной, счастливой и радостной, необходимо переходить к сокращённому рабочему дню», — заявила Бессараб URA.ru.

По её словам, необязательно переводить всех на четырёхдневку, но можно сократить количество рабочих часов в пятидневной рабочей неделе. В качестве положительного примера Бессараб привела сокращённую рабочую неделю для женщин на селе. Такой режим закрепили в 2020 году. После этого производительность их труда не упала, отметила депутат.

Она добавила, что сокращённый рабочий день должен быть и у женщин, и у мужчин. Бытовыми вопросами в семье должна заниматься не только мать, но и отец.

О том, что в Россия в ближайшем будущем может перейти на четырёхдневную рабочую неделю, ещё в 2019 году говорил Дмитрий Медведев, который тогда занимал пост премьер-министра. Однако ряд экспертов заявили, что стремиться к уменьшению рабочей недели преждевременно. Это может снизить не только производительность труда, но и доходы граждан. Против перехода на четырёхдневку высказывались и россияне. Согласно опросам, против такого варианта выступает более четверти респондентов. Звучали также предложения перевести на четырёхдневную рабочую неделю только женщин.