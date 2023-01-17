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В России предложили смягчить нормы содержания подозреваемых и обвиняемых в СИЗО

17 января 2023 09:34
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В России предложили смягчить нормы содержания подозреваемых и обвиняемых в СИЗО

В России предложили изменить условия содержания находящихся под следствием и обвиненных в СИЗО. Об этом сообщает РБК.

Соответствующий законопроект был разработан министерством юстиции России.

Отмечается, что он направлен на гуманизацию уголовно-исполнительной политики.

При этом ведомство пытается реализовать положения Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2030 года.

В частности, проект предлагает разрешить использование электронных средств слежения в местах содержания под стражей. А именно, аудиовизуальные, электронные и иные технические средства надзора.

На данный момент электронный надзор может применяться только для наблюдения за заключенными и осужденными, находящихся на принудительных работах.

Кроме того, предлагается увеличить размер денежных средств, которые осужденные могут тратить на продукты питания и предметы первой необходимости, пишет ОСН.

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