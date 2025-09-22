в России предложили оставлять дивиденды компаниям с госучастием

85

Совет Федерации предложил оставить в распоряжении компаний с государственным участием дивиденды, которые предназначены для пополнения федерального бюджета.

Как отметил источник газеты "Известия" в госструктурах, этот вопрос находится на стадии проработки. По словам авторов инициативы, эта мера должна стимулировать развитие инвестиционных проектов.

Заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Юрий Федоров в интервью изданию пояснил, что средства крупнейших участников рынка будут направлены на развитие бизнеса, новых проектов и погашение издержек. Сенатор подчеркнул, что интересы частных инвесторов не пострадают, поскольку речь идет только о дивидендах, которые были бы выплачены государству.

Федоров добавил, что эта мера поддержит экономику России и такие ключевые отрасли, как нефтегазовая, банковская и транспортная.

Резолюция за подписью председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко направлена в профильные ведомства для получения отзыва.

В июле 2025 года Счетная палата России зафиксировала снижение дивидендов госкомпаний второй год подряд.