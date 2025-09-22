Я нашел ошибку
Главные новости:
По просьбе незнакомца самарец перевел на две банковские карты свыше 190 тысяч рублей
По просьбе незнакомца самарец перевел на две банковские карты свыше 190 тысяч рублей
Машиностроителям и оружейникам Самарской области вручили награды и поздравили с предстоящим праздником
Машиностроителям и оружейникам Самарской области вручили награды и поздравили с предстоящим праздником
Житель Клявлинского района украл бритву и консервы у соседа
Житель Клявлинского района украл бритву и консервы у соседа
Лишь 28% самарцев считают оправданной вакцинацию от гриппа
Лишь 28% самарцев считают оправданной вакцинацию от гриппа
РКС-Самара предупреждает горожан от списке адресов, по котороым работы временно отменены!
РКС-Самара предупреждает горожан от списке адресов, по котороым работы временно отменены!
Каждый десятый россиянин применяет ИИ ежедневно, в лидерах – маркетологи и PR-специалисты
Каждый десятый россиянин применяет ИИ ежедневно, в лидерах – маркетологи и PR-специалисты
В Тольятти снесли заброшенный павильон
В Тольятти снесли заброшенный павильон
При Администрации Самары организована работа телефона антикоррупционной «горячей линии»
При Администрации Самары организована работа телефона антикоррупционной «горячей линии»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.59
0.42
EUR 98.88
-0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
25 сентября пройдет последняя в этом году пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова
Артисты Самарского драмтеатра выступили на площадке клинического санатория «Волга»
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
Весь список
  • Персональные данные

В России предложили оставлять дивиденды компаниям с госучастием

22 сентября 2025 09:16
85
в России предложили оставлять дивиденды компаниям с госучастием

Совет Федерации предложил оставить в распоряжении компаний с государственным участием дивиденды, которые предназначены для пополнения федерального бюджета.

Как отметил источник газеты "Известия" в госструктурах, этот вопрос находится на стадии проработки. По словам авторов инициативы, эта мера должна стимулировать развитие инвестиционных проектов.

Заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Юрий Федоров в интервью изданию пояснил, что средства крупнейших участников рынка будут направлены на развитие бизнеса, новых проектов и погашение издержек. Сенатор подчеркнул, что интересы частных инвесторов не пострадают, поскольку речь идет только о дивидендах, которые были бы выплачены государству.

Федоров добавил, что эта мера поддержит экономику России и такие ключевые отрасли, как нефтегазовая, банковская и транспортная.

Резолюция за подписью председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко направлена в профильные ведомства для получения отзыва.

В июле 2025 года Счетная палата России зафиксировала снижение дивидендов госкомпаний второй год подряд.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО
21 сентября 2025  13:12
В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО
466
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников лесного хозяйства Самарской области
21 сентября 2025  10:56
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников лесного хозяйства Самарской области
437
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.
20 сентября 2025  15:19
Вячеслав Федорищев сообщил о гибели четырех человек во время ночной атаки БПЛА
686
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
20 сентября 2025  11:26
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
694
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
19 сентября 2025  09:54
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
471
Весь список