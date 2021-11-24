В России предложили объединить основные документы гражданина

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Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров 24 ноября предложил объединить паспорт гражданина Российской Федерации, загранпаспорт, а также СНИЛС и ИНН в единый документ нового образца.

В обращении на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который есть в распоряжении RT, Петров отметил, что со временем внешний вид гражданских документов постоянно «менял свою форму и облик». Теперь же Россия подошла к тому периоду, когда физические документы уступают цифровым.

«Всё больше стран и государств приходят к практике облачного хранения данных о гражданах, а также введения единых носителей персональных документов», — подчеркнул он.

По словам Петрова, намечающаяся тенденция говорит о том, что множество гражданских документов будет сосредоточено в одном — удобном для использования и хранения.

Ранее, 18 октября, министр цифрового развития Максут Шадаев рассказал, что электронные паспорта в трех регионах России появятся до конца 2022 года. По его словам, электронный паспорт гражданина будет представлен в двух видах: как смарт-карта и как приложение с QR-кодом.

Ранее он подчеркивал, что замена бумажного паспорта смарт-картой не будет обязательной. Как рассказал глава ведомства, смарт-карта является наиболее удобным способом для хранения данных.

19 марта в проекте указа президента РФ Владимира Путина сообщалось, что москвичи смогут оформить электронный паспорт с 1 декабря 2021 года, а в остальных регионах процедуру запустят не позднее 1 июля 2023 года, пишут "Известия".