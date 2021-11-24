Я нашел ошибку
Главные новости:
Были определены 1 002 победителя.
Состоялся первый этап викторины "Вакцинация - это жизнь!"
Мужчины на такси направлялись из Самары в Сызрань.
Тольяттинские полицейские изъяли 100 свертков с героином у пассажиров такси
"Крылья Советов" готовятся к игре с "Нижним Новгородом"
"Крылья Советов" готовятся к игре с "Нижним Новгородом"
В Самарскую область поступили новые партии вакцин от гриппа
В Самарскую область поступили новые партии вакцин от гриппа
Чаще всего ввод QR-кодов одобряют на массовых мероприятиях, реже всего — в непродовольственных магазинах
Чаще всего ввод QR-кодов одобряют на массовых мероприятиях, реже всего — в непродовольственных магазинах
Стартовал областной онлайн-фестиваль «Самая спортивная онлайн-мама»
Стартовал областной онлайн-фестиваль «Самая спортивная онлайн-мама»
Россияне хотят работать контролерами QR-кодов
Россияне хотят работать контролерами QR-кодов
8,1% вакансий в Самаре в ноябре предлагают сотрудникам удалённую занятость
8,1% вакансий в Самаре в ноябре предлагают сотрудникам удалённую занятость
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.83
1.38
EUR 84.17
1.4
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк отметит "Всемирный день домашних животных"
Праздничные новогодние представления для детей в Кремле отменены из-за ковида
Организаторы и члены попечительского совета викторины «Вакцинация – это жизнь» ответили на главные вопросы мероприятия   
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В России предложили объединить основные документы гражданина

24 ноября 2021 10:55
207
В России предложили объединить основные документы гражданина

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров 24 ноября предложил объединить паспорт гражданина Российской Федерации, загранпаспорт, а также СНИЛС и ИНН в единый документ нового образца.

В обращении на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который есть в распоряжении RT, Петров отметил, что со временем внешний вид гражданских документов постоянно «менял свою форму и облик». Теперь же Россия подошла к тому периоду, когда физические документы уступают цифровым.

«Всё больше стран и государств приходят к практике облачного хранения данных о гражданах, а также введения единых носителей персональных документов», — подчеркнул он.

По словам Петрова, намечающаяся тенденция говорит о том, что множество гражданских документов будет сосредоточено в одном — удобном для использования и хранения.

Ранее, 18 октября, министр цифрового развития Максут Шадаев рассказал, что электронные паспорта в трех регионах России появятся до конца 2022 года. По его словам, электронный паспорт гражданина будет представлен в двух видах: как смарт-карта и как приложение с QR-кодом.

Ранее он подчеркивал, что замена бумажного паспорта смарт-картой не будет обязательной. Как рассказал глава ведомства, смарт-карта является наиболее удобным способом для хранения данных.

19 марта в проекте указа президента РФ Владимира Путина сообщалось, что москвичи смогут оформить электронный паспорт с 1 декабря 2021 года, а в остальных регионах процедуру запустят не позднее 1 июля 2023 года, пишут "Известия".

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 1 201 житель Самарской области заболел коронавирусом
24 ноября 2021  13:20
Еще 1 201 житель Самарской области заболел коронавирусом
160
Кривая пошла вниз: за сутки 1 529 жителей Самарской области заболели коронавирусом
23 ноября 2021  13:38
Кривая пошла вниз: за сутки 1 529 жителей Самарской области заболели коронавирусом
474
В Самаре откроется новый пункт вакцинации от COVID-19
23 ноября 2021  13:30
В Самаре откроется новый пункт вакцинации от COVID-19
513
Дмитрий Азаров повысил выплаты молодым медикам за выбор особо востребованных специальностей
23 ноября 2021  13:28
Дмитрий Азаров повысил выплаты молодым медикам за выбор особо востребованных специальностей
597
25 ноября в Самаре пройдет автоматизированное распределение свободных мест в детсадах
23 ноября 2021  12:37
25 ноября в Самаре пройдет автоматизированное распределение свободных мест в детсадах
428
Весь список