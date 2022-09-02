В России предложили изучать отечественную историю с начальной школы

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Гражданское самосознание воспитывается историей, а ее преподавание в российской школе хромает, незаслуженно урезано и даже факультативно, считает главный реактор RТ Маргарита Симоньян.

"Историю надо сделать обязательным предметом, начиная уже с начальной школы, чтобы объяснять маленьким россиянам, кто такой маршал Жуков, кто победил в Великой Отечественной войне. Именно история формирует нравственные начала личности, делает из человека гражданина", – заявила Симоньян в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" (полностью можно увидеть на медиаплатформе "Смотрим").

Она напомнила, что ЕГЭ по истории не является обязательным, что неправильно. При выборе предметов в американской школе нельзя отказаться только от двух: от английского языка и истории США. В российской школе ситуация иная.

Симоньян обескуражил уровень исторического знания у людей молодых, тридцатилетних, прекрасных профессиональных врачей, отличников, кандидатов наук. Ни один из ее знакомых не мог сказать, кто такой Александр Федорович Керенский, зато легко, без принуждения на этот вопрос ответила 70-летняя тетя журналиста. Катастрофа с преподаванием истории у нас в школе и вузах, убеждена Симоньян.

Она считает, что в России с опаской относятся к своей истории, в последнее время обходят острые углы – вроде эпохи большевизма или фигуры Иосифа Сталина, сообщает Смотрим.