В России появится специальный правовой режим для мигрантов

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В МВД пояснили, что это мера, которая называется "Контролируемое пребывание", – профилактическая.

С марта прошлого года, когда началась пандемия, из России после окончания срока пребывания не выехали более полутора млн мигрантов.

1 мая МВД сообщило о введении нового электронного документа для мигрантов, которые находятся на территории России длительное время. Его получение будет обязательным, а срок действия определен в 10 лет. Перечень сведений о его владельца и сроки введения пока не утверждены, передает Радио Маяк.