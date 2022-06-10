132

В России появились интернет-кооперативы, которые позволяют обходить требования закона по контролю за контентом. Они закупают трафик у крупных провайдеров и быстрее решают проблемы клиентов. На кооперативы не распространяются требования «пакета Яровой» по установке систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ), и им не нужно хранить трафик пользователей. Сейчас в России зарегистрированы как минимум пять крупных кооперативов.

С точки зрения закона работа потребительских интернет-кооперативов (ПИК) — это не коммерческая деятельность. Клиенты платят взносы, которые идут на закупку трафика и обеспечение доступа к интернету. Но фактически ПИКи работают как операторы связи, рассказал «Ведомостям» генеральный директор юрфирмы «Ордерком» Дмитрий Галушко.

В 2020—2021 годах в России зарегистрировались как минимум пять ПИКов: «Интернет-покупатель» (Москва), «Коотв» (Санкт-Петербург), «Элит-ТВ» (Ростов), «Меркурий» (Анапа) и «Экспертком» (Белгород).

Основатель кооператива ПЖ-19 Михаил Майоров из Таганрога, который предоставляет доступ к интернету 55 000 клиентов, рассказал, что ПИК — это форма самоорганизации. Кооператив позволяет быстрее решать проблемы с подключением, чем крупные провайдеры. Майоров спрогнозировал, что по мере ужесточения законодательства ПИКов будет становиться больше.

Ранее выяснилось, что операторам связи в России хотят запретить выдавать лицензию на услуги связи без установки СОРМ и согласования схемы сетей с ФСБ. Соответствующие поправки в закон «О связи», Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и Налоговый кодекс подготовило Минцифры. При этом на ПИКи это требование не распространяется, поскольку они формально не являются операторами связи.

Также в начале июня Минцифры предложило поднять госпошлины на девять видов лицензий по услугам связи с 7500 до 1 млн рублей. Также предлагается увеличить штрафы за отсутствие СОРМ у провайдеров, пишет Секрет Фирмы.