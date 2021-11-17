В России поднимают цену на крепкий алкоголь

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Минфин выступил с инициативой вновь повысить минимальную цену на алкогольную продукцию. «Известия» совместно с экспертами разбирались, как это повлияет на рынок спиртных напитков в России и на экономику в целом.

Если законопроект одобрят в существующем виде, с 2022 года крепкий алкоголь подорожает на 7,3–7,6%. Так, цена на водку вырастет с сегодняшних 243–320 рублей до 261–342 рубля. Пол-литровая бутылка самого дешевого коньяка обойдется не в 446, а в 480 рублей. Бренди и другие виды алкогольных напитков из винного, зернового, плодового дистиллятов подорожают на 7,4% — с 324 до 348 рублей в расчете на 0,5 л. Стоимость другой ликеро-водочной продукции крепче 28% вырастет с текущих 191–348 рублей до 205–372 рубля. Законодательно установят и минимальную закупочную цену.

По оценке Росстата, за год алкоголь подорожал на 2,46%. Это гораздо ниже темпов роста потребительской инфляции и цен на другую пищевую продукцию в России.