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В России подешевели яйца

29 апреля 2021 09:12
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В России подешевели яйца

В России зафиксировали снижение цен на яйца, сообщил «Известиям» гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. По его словам, торговые сети уже запаслись продукцией накануне празднования Пасхи, поэтому снизили объемы закупок у производителей. Таким образом, снижение спроса на яйца повлекло и уменьшение отпускной цены.

Также замедление роста цен на яйца заметили в Минсельхозе. Там допустили, что продукция продолжит дешеветь в ближайшее время.

В начале апреля Федеральная антимонопольная служба начала внеплановую проверку после сообщений о росте цен на мясо птицы, яйца и овощи.

Теги: продукты цены яйца

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