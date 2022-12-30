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В России планируют создать операционную систему для широкого потребителя

30 декабря 2022 09:26
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В России планируют создать операционную систему для широкого потребителя

VK, «Яндекс», Сбербанк и «Ростелеком» планируют учредить компанию, которая займется разработкой новой мобильной операционной системы (ОС) на базе Android и платформы, способной заменить Google Mobile Services (GMS), узнал “Ъ”. Эксперты отмечают, что ОС на базе Android будет востребована у граждан благодаря совместимости с большим числом приложений. ОС «Аврора», продвижением которой занимается «Ростелеком», скорее предназначена для госсектора и корпораций с высокими требованиями к безопасности.

Минцифры подключит к развитию отечественной мобильной экосистемы консорциум разработчиков, рассказал “Ъ” источник в правительстве. По его словам, VK, «Яндекс», Сбербанк и «Ростелеком» планируют учредить компанию, которая займется разработкой мобильной ОС на базе открытого общедоступного кода Android и создаст платформу совместимых с ней мобильных сервисов, которые заменят Google Mobile Services (GMS). В VK, «Яндексе», «Ростелекоме» отказались от комментариев, в Сбербанке и Минцифры не ответили “Ъ”.

Об этой инициативе знает и источник “Ъ” на российском рынке электроники. По его словам, VK и «Сбер» заинтересованы в разработке аналога GMS: «Пока формально консорциума нет, но крупные игроки готовы объединиться, чтобы разработать платформу. Она нужна всем, кто хочет, чтобы их приложения обладали адекватным функционалом».

Разработка новой ОС группой игроков не противоречит планам «Ростелекома» развивать мобильную экосистему на базе ОС «Аврора», которая, по словам источника “Ъ” в правительстве, будет использоваться в корпоративном и государственном секторе «для работы с чувствительными данными»: «Новая ОС будет нацелена на потребительский сегмент».

В декабре правительство включило проект «Ростелекома» по созданию к 2030 году национальной мобильной экосистемы на ОС «Аврора» в «дорожную карту» «Новое общесистемное ПО». Стоимость проекта, который предполагает в том числе выпуск 70 млн устройств, оператор оценивал в 480 млрд руб. до 2030 года. Источник финансирования не утвержден (см. “Ъ” от 28 декабря).

Российские власти, решив поддержать разработку новой ОС на базе Android, фактически повторяют путь Huawei. Когда компания в 2018 году лишилась партнерства с Google, попав под санкции США, она начала развивать ОС Harmony на базе открытого Android, магазин приложений AppGallery и платформу Huawei Mobile Service (HMS). В 2021 году число пользователей AppGallery достигло 580 млн, в целом сервисами HMS пользуется 730 млн человек, а к их созданию причастны 5 млн разработчиков.

Запустить платформу мобильных сервисов для ОС на базе открытого Android будет проще, чем для ОС «Аврора», говорит один из источников “Ъ”. Большинство приложений российских разработчиков уже приспособлено под Android, а их адаптация под «Аврору» потребует времени и вложений: «Поэтому для потребительского сегмента смартфонов и планшетов было решено сделать ОС на Android, тем более что главная надстройка, а именно магазин приложений RuStore, уже запущена VK».

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