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В России отмечается День бабушек и дедушек

28 октября 2024 10:50
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В России отмечается День бабушек и дедушек

В более чем 30 странах мира существует традиция отмечать День бабушек и дедушек. Главная цель праздника — выразить благодарность пожилым людям, которые играют важную роль в жизни семьи. В некоторых странах этот праздник отмечается в первое воскресенье сентября, в других — в октябре.

Традиция чествовать старших членов семьи появилась в Соединенных Штатах Америки в 1978 году. Во Франции День бабушек и дедушек был введен в конце 1980 года, а в Испании он появился в 1998 году. Существует предположение, что концепция семейного праздника была заимствована у цветочного бюро. Представители этой организации предложили ежегодно отмечать этот день и вручать пожилым членам семьи живые растения.

С годами День бабушек и дедушек стал неотъемлемой частью ряда семейных праздников в России. Он ежегодно напоминает о том, что старшее поколение вносит весомый вклад в поддержание семейных традиций и ценностей, пишет Ура.ру. 

В День бабушек и дедушек семьи собираются за праздничным столом. В этот день принято дарить виновникам торжества подарки — комнатные растения. Их выбор часто обусловлен символическим значением. Например, фиалки олицетворяют мир и благополучие, а гибискус ассоциируется с процветанием и долголетием.

Фото: pxhere.com

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