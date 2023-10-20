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В России определились со штрафами за навязывание дополнительных услуг

20 октября 2023 09:09
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В России определились со штрафами за навязывание дополнительных услуг

Президент России Владимир Путин подписал закон об ответственности за навязывание потребителям дополнительных услуг и товаров. Штраф в размере от 2 тысяч до 4 тысяч рублей — для должностных лиц и от 20 тысяч до 40 тысяч рублей — для юридических лиц.

То есть теперь, по идее, никаких страховок при кредитах и ковриков по цене самолета при покупке машин. И много чего еще, отмечает юрист по защите прав потребителей Мария Свиридова:

На самом деле ничего навязывать покупателям нельзя было и раньше. Но это не работало. А теперь стало известно, на сколько за это оштрафуют, пишет БФМ. 

По словам экспертов, подкреплять свою жесткую позицию ссылкой на новый закон потребитель может пробовать в банках и в страховых компаниях, но одни начнут играть с процентными ставками, а у вторых вдруг пропадет интернет, сломается принтер или кассир «уйдет на базу». В итоге никто ни в чем не откажет, но ничего и не продаст, и не оформит. Даже в страхе потерять 40 тысяч рублей.

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